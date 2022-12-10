РИА Новости: в Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения «Крымская сотня»

Силовики обнаружили в Мелитополе следы подразделения «Правого сектора»* «Крымская сотня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства.

Отмечается, что в ходе оперативной работы был установлен житель города, который проходил службу в подразделениях украинских боевиков.

«Были обнаружены листовки и стикеры, в том числе с символикой террористической организации «Правый сектор» и нацистской символикой. Это так называемая «Крымская сотня», — цитирует агентство представителя силовых структур.

По его словам, в доме у мужчины также были найдены украинский флаг, комплект формы ВС Украины, литература для разведывательно-диверсионной деятельности, а также боеприпасы к пулемёту Калашникова.

21 октября стало известно, что пособническая база организатора «Правого сектора» Дмитрия Яроша была вскрыта в Мариуполе.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).