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ТАСС: военнопленный рассказал о случаях домогательства наёмников к бойцам ВСУ

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Украинский военнопленный в видеообращении, которое опубликовало Минобороны России, рассказал о случаях домогательства иностранных наёмников к бойцам ВСУ.
ТАСС: военнопленный рассказал о случаях домогательства наёмников к бойцам ВСУ
  • Legion-Media

«Присутствуют разные нации, в основном я слышал польский язык, американский. Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали, плохо общались», — приводит ТАСС слова пленного Александра Мерлена.

Некоторые бойцы, добавил он, говорили о физическом насилии и принуждении к сексуальным контактам.

«Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», — процитировал Мерлен одну из угроз.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в рамках расследования уголовных дел проверит информацию о том, что в военных действиях на стороне Киева участвуют наёмники из стран НАТО.

По имеющейся информации, в Донбассе под видом ЧВК, которых насчитывается около десяти, находятся регулярные силы стран Североатлантического альянса.

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