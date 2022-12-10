ТАСС: военнопленный рассказал о случаях домогательства наёмников к бойцам ВСУ

Украинский военнопленный в видеообращении, которое опубликовало Минобороны России, рассказал о случаях домогательства иностранных наёмников к бойцам ВСУ.

«Присутствуют разные нации, в основном я слышал польский язык, американский. Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали, плохо общались», — приводит ТАСС слова пленного Александра Мерлена.

Некоторые бойцы, добавил он, говорили о физическом насилии и принуждении к сексуальным контактам.

«Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», — процитировал Мерлен одну из угроз.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в рамках расследования уголовных дел проверит информацию о том, что в военных действиях на стороне Киева участвуют наёмники из стран НАТО.

По имеющейся информации, в Донбассе под видом ЧВК, которых насчитывается около десяти, находятся регулярные силы стран Североатлантического альянса.