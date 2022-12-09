Автомобиль с Рогозиным попал под обстрел ВСУ на Угледарском направлении
«Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на Угледарском направлении до передовой», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Рогозина, им пришлось покинуть автомобиль во время обстрела и добираться пешком до места назначения.
Также он опубликовал фотографии уничтоженной машины.
Ранее Рогозин в интервью RTД рассказал, что возглавляет группу военно-технических советников, которые в зоне спецоперации оказывают поддержку российским подразделениям.
Полная версия интервью — на сайте RTД.