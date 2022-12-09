Автомобиль с Рогозиным попал под обстрел ВСУ на Угледарском направлении

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что автомобиль, в котором он находился, попал под обстрел украинских войск на Угледарском направлении.

«Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на Угледарском направлении до передовой», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Рогозина, им пришлось покинуть автомобиль во время обстрела и добираться пешком до места назначения.

Также он опубликовал фотографии уничтоженной машины.

Ранее Рогозин в интервью RTД рассказал, что возглавляет группу военно-технических советников, которые в зоне спецоперации оказывают поддержку российским подразделениям.

Полная версия интервью — на сайте RTД.