Рогозин рассказал, чем занимается возглавляемая им группа советников в Донбассе

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Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в интервью RTД рассказал, что возглавляет группу военно-технических советников, которые в зоне спецоперации оказывают поддержку российским подразделениям.

«Я возглавляю группу военных и военно-технических советников, которые работают в зоне специальной военной операции и оказывают максимальную поддержку нашим подразделениям, выполняющим задачи, поставленные президентом», — сказал он.

По словам Рогозина, «это прежде всего армейские корпуса ДНР и ЛНР, первый и второй корпус, это Союз добровольцев Донбасса».

«Это добровольцы, которые работают в рамках «барсов», так называемые боевые армейские резервы. Мы в основном базируемся в ДНР, мы работаем в ЛНР, провожу там большую часть времени — два месяца уже нахожусь. Я просто приехал на несколько дней в Москву», — объяснил Рогозин.

По его словам, группа занимается взаимодействием с многочисленными разработчиками, в основном частными, систем, обеспечивающих действия тактического звена.

«Это беспилотники разные — беспилотники ударные и разведывательные, это средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», — отметил он.

Также он заявил, что его группа провела испытания комплексов миномётных «умных» прицелов, которые «позволяют миномётному расчёту намного быстрее обеспечить нацеливание и высокоточное попадание 120-мм и 82-мм минами по противнику».

Полная версия интервью — на сайте RTД.

Ранее Рогозин заявил о планах создать лёгкие ударные беспилотники для войск ЛНР и ДНР.

Рогозин также сообщил, что инспекторская группа «Царские волки», которую он возглавляет, проводит испытания оружия в ходе СВО.

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