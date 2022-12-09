Путин: Россия поздно сориентировалась по Украине
- РИА Новости
«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше всё это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что всё-таки мы сможем договориться в рамках этих минских мирных соглашений», — сказал он.
Путин также заявил, что разочарован высказыванием бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.
Напомним, что экс-канцлер назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы та «стала сильнее».