Путин: Россия поздно сориентировалась по Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине.

«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше всё это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что всё-таки мы сможем договориться в рамках этих минских мирных соглашений», — сказал он.

Путин также заявил, что разочарован высказыванием бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

Напомним, что экс-канцлер назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы та «стала сильнее».