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ВС России отбили атаку до трёх усиленных взводов ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Российские войска отбили атаку до трёх усиленных взводов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ВС России отбили атаку до трёх усиленных взводов ВСУ на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

По его словам, на указанном направлении украинские войска силами до трёх усиленных взводов пытались атаковать позиции ВС России в направлении Владимировки и Павловки ДНР и Новодаровки Запорожской области.

«В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — заявил он. 

Потери украинских военных составили до 80 человек убитыми и ранеными, добавил Конашенков.

Также Вооружённые силы России уничтожили более 40 украинских военных на Купянском направлении.

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