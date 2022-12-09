ВС России отбили атаку до трёх усиленных взводов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска отбили атаку до трёх усиленных взводов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, на указанном направлении украинские войска силами до трёх усиленных взводов пытались атаковать позиции ВС России в направлении Владимировки и Павловки ДНР и Новодаровки Запорожской области.

«В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — заявил он.

Потери украинских военных составили до 80 человек убитыми и ранеными, добавил Конашенков.

Также Вооружённые силы России уничтожили более 40 украинских военных на Купянском направлении.