Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неприемлемыми условия Украины по переговорам с Россией.

«На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко призвал стороны сесть за стол переговоров и «там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы».

Ранее белорусский лидер заявил, что США не позволяют украинскому руководству пойти на переговоры с Россией.