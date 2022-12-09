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Лукашенко назвал неприемлемыми условия Украины по переговорам с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неприемлемыми условия Украины по переговорам с Россией.
Лукашенко назвал неприемлемыми условия Украины по переговорам с Россией
  • РИА Новости

«На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко призвал стороны сесть за стол переговоров и «там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы».

Ранее белорусский лидер заявил, что США не позволяют украинскому руководству пойти на переговоры с Россией.

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