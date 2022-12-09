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Казахстанские банки получили разрешение на операции по платёжным картам МИР

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Банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по платёжным картам МИР. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Казахстанские банки получили разрешение на операции по платёжным картам МИР
  • Legion-Media
  • © Vladimir Polikarpov

В агентстве рассказали, что 8 декабря Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США [OFAC]) направило регуляторам письмо, в котором разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы МИР частными лицами «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

Речь идёт о гражданах, мигрировавших из России в Казахстан.

При этом операции с платёжной системой МИР «останутся под особым контролем в целях недопущения её использования для обхода антироссийских санкций», говорится в заявлении.

Решение о подключении к этой платёжной системе казахстанские банки принимают самостоятельно.

Ранее замглавы Нацбанка Киргизии Кайып Куленбеков заявил, что ряд киргизских банков, прекративших обслуживание российских платёжных карт МИР, пошли на такие меры из-за опасения попасть под санкции со стороны финансовых структур США.

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