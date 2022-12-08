Марочко: ВСУ ежедневно направляют 360—500 бойцов на Артёмовское направление

Украинские военные ежедневно направляют 360—500 человек на Артёмовское направление для компенсации потерь, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Мы ежедневно отмечаем прибытие туда (на Артёмовское направление. — RT) ротно-тактических групп, батальонно-тактических групп. Общая численность — это тоже приблизительно — 360—500 человек», — приводит ТАСС его слова в эфире «Радио России».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных.

Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн сообщил, что украинская армия несёт большие потери, в частности, это касается Артёмовского направления.