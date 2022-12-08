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Шор предложил свою программу по выходу Молдавии из энергетического кризиса

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Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор предложил президенту республики Майе Санду отправить в отставку правительство и сделать его главой нового кабмина.
Шор предложил свою программу по выходу Молдавии из энергетического кризиса
  • AP
  • © Yohan Valat, Pool

Об этом он заявил во время народного съезда «Мы — Молдова». Жители республики, участвующие в народном конгрессе, поддержали инициативу.

На съезде, на котором собралось порядка 3 тыс. человек, Шор представил свою программу по выходу из энергетического кризиса.

Он заверил, что может привлечь в страну €10 млрд для решения проблем с высокими ценами на жизнь и для развития экономики.

«Цена на газ поднялась в 6,5 раза. Цена на электричество — в четыре раза. Цена товаров на полках в магазинах увеличилась на 50%. Зарплаты в бюджетном секторе не позволяют людям выжить... Люди, голосовавшие полтора года назад за Майю Санду, верили в какую-то идею. Идею, при которой их обманули», — заявил Шор в своём обращении к участникам съезда.

28 ноября один из лидеров протестного движения Дину Цуркану заявил, что более 40 тыс. человек принимали участие в антиправительственном митинге, который проходил возле здания Генпрокуратуры Молдавии в центре Кишинёва.

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