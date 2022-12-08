Кабмин Литвы просит сейм продлить режим ЧП на границе с Россией и Белоруссией

Правительство Литвы обратилось в сейм с просьбой продлить действие режима чрезвычайного положения в приграничных районах страны.

«Правительство с учётом нестабильной ситуации в регионе считает необходимым продлить действие режима чрезвычайного положения. При этом никаких дополнительных мер не вводится», — сказала на пленарном заседании парламента министр внутренних дел Агне Билотайте.

Правительство предлагает продлить данный режим, действие которого истекает 16 декабря, до 16 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что Литва поддерживает идею установки средств противовоздушной обороны (ПВО) на польско-украинской границе и на всём восточном фланге НАТО.