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РИА Новости: на Сватовском направлении опорные пункты ВСУ уничтожили из «Солнцепёков»

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Бойцы российской армии нанесли удар из тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» по опорным пунктам украинских войск на Сватовском направлении, сообщает РИА Новости.
РИА Новости: на Сватовском направлении опорные пункты ВСУ уничтожили из «Солнцепёков»
  • РИА Новости

«Подразделения ЗВО из ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили опорные пункты украинских боевиков на Сватовском направлении», — сказал агентству российский военнослужащий.

Он добавил, что удар пришёлся по району сосредоточения ВСУ. Огонь системы корректировали при помощи БЛА.

На видео, опубликованном агентством, показан момент поражения цели и последствия удара.

Как ранее рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, ВСУ накрыли огнём артиллерии свою же ротно-тактическую группу во время попытки наступления на Сватовском участке фронта в Донбассе.

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