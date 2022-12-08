РИА Новости: на Сватовском направлении опорные пункты ВСУ уничтожили из «Солнцепёков»

Бойцы российской армии нанесли удар из тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» по опорным пунктам украинских войск на Сватовском направлении, сообщает РИА Новости.

«Подразделения ЗВО из ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили опорные пункты украинских боевиков на Сватовском направлении», — сказал агентству российский военнослужащий.

Он добавил, что удар пришёлся по району сосредоточения ВСУ. Огонь системы корректировали при помощи БЛА.

На видео, опубликованном агентством, показан момент поражения цели и последствия удара.

Как ранее рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, ВСУ накрыли огнём артиллерии свою же ротно-тактическую группу во время попытки наступления на Сватовском участке фронта в Донбассе.