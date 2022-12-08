РИА Новости: на Сватовском направлении опорные пункты ВСУ уничтожили из «Солнцепёков»
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«Подразделения ЗВО из ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили опорные пункты украинских боевиков на Сватовском направлении», — сказал агентству российский военнослужащий.
Он добавил, что удар пришёлся по району сосредоточения ВСУ. Огонь системы корректировали при помощи БЛА.
На видео, опубликованном агентством, показан момент поражения цели и последствия удара.
Как ранее рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, ВСУ накрыли огнём артиллерии свою же ротно-тактическую группу во время попытки наступления на Сватовском участке фронта в Донбассе.