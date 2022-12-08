WP: ВСУ опасаются обогревать свои позиции на линии фронта и страдают от холода

Украинские военные опасаются обогревать свои позиции на линии фронта в Донбассе, потому что это может выдать их расположение, а также вынуждены спать на открытом воздухе в условиях холода, пишет американская газета The Washington Post.

«У холода есть и недостатки. Солдаты подразделения «Тор», дислоцированные в лесу возле Кременной, находятся так близко к российским позициям, что не осмеливаются отапливать свои жилые помещения под открытым небом: летающие над ними российские беспилотники могут раскрыть их местонахождение. Они спят в верхней одежде и укрываются спальными мешками на холодном воздухе», — говорится в статье обозревателя Изабель Хуршудян.

Ранее Эндрю Мильбурн, основатель американской ЧВК «Моцарт», которая принимает участие в украинском конфликте, подтвердил, что украинская армия несёт большие потери. В частности, это касается Артёмовского направления.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных.