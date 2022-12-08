Узнать больше

Newsweek: усиление ВС России ознаменовало переломный момент украинского конфликта

Короткая ссылка
Переломный момент в украинском конфликте наступил на фоне усиления российской армии, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

«Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, Украина исчерпала свои запасы и зависит от военной поддержки.

Обозреватели призвали Вашингтон посодействовать урегулированию конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить