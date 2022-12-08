Newsweek: усиление ВС России ознаменовало переломный момент украинского конфликта

Переломный момент в украинском конфликте наступил на фоне усиления российской армии, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

«Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, Украина исчерпала свои запасы и зависит от военной поддержки.

Обозреватели призвали Вашингтон посодействовать урегулированию конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.