Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что МИД республики намерен вызвать посла России
Ранее в МВД Молдавии заявили, что неразорвавшаяся ракета обнаружена на севере страны возле границы с Украиной.
Гаврилица отметила, что Молдавия намерена провести полное расследование инцидента. Она также заявила о готовности сотрудничать с международными учреждениями для выяснения всех обстоятельств.
«Я знаю, что МИДЕИ (министерство иностранных дел и европейской интеграции. — RT) вызовет посла России для обсуждения этих тем», — цитирует её РИА Новости.
Председатель молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что необходимо дождаться окончания расследования по упавшим на севере Молдавии обломкам ракеты.