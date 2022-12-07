Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что МИД республики намерен вызвать посла России

Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире TVR Moldova заявила, что МИД Молдавии намерен вызвать посла России в Кишинёве Олега Васнецова для обсуждения ситуации касательно упавших обломков ракеты недалеко от границы с Украиной.

Ранее в МВД Молдавии заявили, что неразорвавшаяся ракета обнаружена на севере страны возле границы с Украиной.

Гаврилица отметила, что Молдавия намерена провести полное расследование инцидента. Она также заявила о готовности сотрудничать с международными учреждениями для выяснения всех обстоятельств.

«Я знаю, что МИДЕИ (министерство иностранных дел и европейской интеграции. — RT) вызовет посла России для обсуждения этих тем», — цитирует её РИА Новости.

Председатель молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что необходимо дождаться окончания расследования по упавшим на севере Молдавии обломкам ракеты.