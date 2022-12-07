Путин: возмещение Киевом ущерба Донбассу лишним не будет

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что возмещение Киевом ущерба Донбассу и другим новым регионам России лишним не будет.

РИА Новости

По его словам, действия неонацистского режима на Украине должны получить оценку. «То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесённого Донбассу... новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет», — заявил глава государства. Также Путин заявил, что присоединение новых территорий является значимым результатом для России в ходе спецоперации. Он отметил, что Азовское море стало внутренним морем России.