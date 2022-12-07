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Путин: возмещение Киевом ущерба Донбассу лишним не будет

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что возмещение Киевом ущерба Донбассу и другим новым регионам России лишним не будет.
Путин: возмещение Киевом ущерба Донбассу лишним не будет
  • РИА Новости

По его словам, действия неонацистского режима на Украине должны получить оценку. 

«То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесённого Донбассу... новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, что присоединение новых территорий является значимым результатом для России в ходе спецоперации. 

Он отметил, что Азовское море стало внутренним морем России.

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