В Народной милиции ДНР сообщили, что российские военные завершают зачистку Яковлевки
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказали в Народной милиции ДНР.
«Заканчивают зачистку», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Яковлевка предоставляет возможность контролировать дорогу Артёмовск — Северск.
Он добавил, что южные пути снабжения украинской армии находятся под контролем ВС России.
«Соответственно, с занятием Яковлевки зачистка Соледара и северного фланга Артёмовска становится делом времени», — заключил представитель Народной милиции.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что военная операция в районе Артёмовска идёт по плану, постепенно этот город окажется в «котле».