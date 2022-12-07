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В Народной милиции ДНР сообщили, что российские военные завершают зачистку Яковлевки

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Российские военнослужащие завершают зачистку населённого пункта Яковлевка в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики.
В Народной милиции ДНР сообщили, что российские военные завершают зачистку Яковлевки
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в Народной милиции ДНР.

«Заканчивают зачистку», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Яковлевка предоставляет возможность контролировать дорогу Артёмовск — Северск.

Он добавил, что южные пути снабжения украинской армии находятся под контролем ВС России.

«Соответственно, с занятием Яковлевки зачистка Соледара и северного фланга Артёмовска становится делом времени», — заключил представитель Народной милиции.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что военная операция в районе Артёмовска идёт по плану, постепенно этот город окажется в «котле».

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