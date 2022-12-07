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Казачья бригада «Дон» отбила попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

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Казачья бригада «Дон» отбила попытку украинских войск высадиться на Кинбурнской косе. Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал командир бригады Алексей Кондратьев.
Казачья бригада «Дон» отбила попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе
  • РИА Новости

По его словам, украинские военные пытались прорваться в районе порта Голой Пристани.

«На участках выставлены достаточно серьёзные укрепления, создана система огня и инженерных заграждений. Продолжаем минировать побережье уже не в один ряд, а более чем в четыре, пять, шесть рядов», — сообщил он.

Также Кондратьев заявил, что украинские войска столкнутся с серьёзными потерями, если попытаются зайти на косу. Он добавил, что все высказывания украинской стороны о захвате побережья предназначены «американским хозяевам» Киева:

«[Эти заявления направлены] для отработки денег, которые в них вкладываются бесконтрольно и безалаберно. Мы в любом случае победим и не допустим тут ни высадки, ни захвата», — сказал он.

13 ноября представитель силовых структур сообщил об уничтожении около 20 украинских диверсантов при попытке высадиться на Кинбурнскую косу в районе села Покровского.

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