В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК «Днепровские электросети».
«Из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.
Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что регион переходит от экстренных к аварийным отключениям света.