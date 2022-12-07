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В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света

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Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области Украины.
В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК «Днепровские электросети».

«Из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.

Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что регион переходит от экстренных к аварийным отключениям света.

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