Власти Одесской области сообщили, что регион переходит к аварийным отключениям света
Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что регион переходит от экстренных к аварийным отключениям света.
- Gettyimages.ru
«В регионе происходит переход от экстренных к аварийным», — заявил Братчук.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»