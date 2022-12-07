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Власти Одесской области сообщили, что регион переходит к аварийным отключениям света

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Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что регион переходит от экстренных к аварийным отключениям света.
Власти Одесской области сообщили, что регион переходит к аварийным отключениям света
  • Gettyimages.ru

«В регионе происходит переход от экстренных к аварийным», — заявил Братчук.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.

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