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Каллас: Эстония в случае морозов будет вынуждена делать перерывы в подаче электроэнергии

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Эстония будет вынуждена на время отключать электроэнергию, если зимой настанут сильные морозы, сообщила премьер республики Кая Каллас в эфире «Радио 4».
Каллас: Эстония в случае морозов будет вынуждена делать перерывы в подаче электроэнергии
  • Gettyimages.ru

«Если наступят холода, то может сложиться ситуация, когда наше потребление превысит производство электроэнергии, так как в регионе северных стран и стран Балтии сейчас меньше электричества, чем было раньше», — приводит её слова ТАСС.

Следствием этого станет не только рост стоимости электроэнергии, подчеркнула премьер.

«Ещё хуже то, что электроэнергии просто не хватит, и мы вынуждены будем делать запланированные перерывы в её подаче», — сказала Каллас.

Ранее Кая Каллас сообщила, что из России в Эстонию больше не поступает 1000 МВт, а в регионе не работает несколько крупных электростанций, поэтому в ближайшей перспективе у страны есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления электроэнергии.

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