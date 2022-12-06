Число пострадавших при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ возросло до семи
«В результате обстрела ВФУ Ворошиловского района Донецка число раненых возросло до семи человек», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО «Град».
В результате обстрела загорелся бизнес-центр «Центавр Плаза».