Число пострадавших при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ возросло до семи

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что семь мирных жителей пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими боевиками.

«В результате обстрела ВФУ Ворошиловского района Донецка число раненых возросло до семи человек», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

В результате обстрела загорелся бизнес-центр «Центавр Плаза».