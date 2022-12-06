В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:48 — населённый пункт Тоненькое — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Отмечается, что через две минуты боевики ВСУ выпустили ещё четыре ракеты из РСЗО БМ-21 «Град» по Донецку.

5 декабря в штабе территориальной обороны республики сообщили, что количество погибших в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных достигло четырёх.