Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:48 — населённый пункт Тоненькое — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Отмечается, что через две минуты боевики ВСУ выпустили ещё четыре ракеты из РСЗО БМ-21 «Град» по Донецку.
5 декабря в штабе территориальной обороны республики сообщили, что количество погибших в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных достигло четырёх.