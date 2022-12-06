Узнать больше

Бывший депутат Рады Кива заявил о поражении крупнейшей в Киевской области Трипольской ТЭС

Короткая ссылка
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что в результате ударов 5 декабря поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская теплоэлектростанция.
Бывший депутат Рады Кива заявил о поражении крупнейшей в Киевской области Трипольской ТЭС
  • © Wikimedia commons

«Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации.

В Минобороны добавили, что цель удара достигнута, поражены все обозначенные 17 объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить