Бывший депутат Рады Кива заявил о поражении крупнейшей в Киевской области Трипольской ТЭС
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«Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации.
В Минобороны добавили, что цель удара достигнута, поражены все обозначенные 17 объектов.