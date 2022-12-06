Бывший депутат Рады Кива заявил о поражении крупнейшей в Киевской области Трипольской ТЭС

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что в результате ударов 5 декабря поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская теплоэлектростанция.

«Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации.

В Минобороны добавили, что цель удара достигнута, поражены все обозначенные 17 объектов.