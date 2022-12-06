Минобороны: ВС России отработали «зачистку» населённого пункта на полигонах Белоруссии
«Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины», — сказано в сообщении.
Отмечается, что наиболее вероятные маршруты передвижения внутри населённого пункта перекрывают боевые машины пехоты до завершения военнослужащими сплошной «зачистки» города с разных его сторон.
После этого пехота занимает круговую оборону и открывает огонь на подступах к переднему краю.
2 ноября в ведомстве сообщили, что новейший корвет проекта 20380 «Меркурий» впервые вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения заводских ходовых испытаний.