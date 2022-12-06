Узнать больше

Минобороны: ВС России отработали «зачистку» населённого пункта на полигонах Белоруссии

Короткая ссылка
В российском Минобороны сообщили, военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии, отработали «зачистку» населённого пункта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

«Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что наиболее вероятные маршруты передвижения внутри населённого пункта перекрывают боевые машины пехоты до завершения военнослужащими сплошной «зачистки» города с разных его сторон.

После этого пехота занимает круговую оборону и открывает огонь на подступах к переднему краю.

2 ноября в ведомстве сообщили, что новейший корвет проекта 20380 «Меркурий» впервые вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения заводских ходовых испытаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить