Минобороны: ВС России отработали «зачистку» населённого пункта на полигонах Белоруссии

В российском Минобороны сообщили, военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии, отработали «зачистку» населённого пункта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

«Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что наиболее вероятные маршруты передвижения внутри населённого пункта перекрывают боевые машины пехоты до завершения военнослужащими сплошной «зачистки» города с разных его сторон.

После этого пехота занимает круговую оборону и открывает огонь на подступах к переднему краю.

2 ноября в ведомстве сообщили, что новейший корвет проекта 20380 «Меркурий» впервые вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения заводских ходовых испытаний.