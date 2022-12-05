Зеленский: наиболее сложная ситуация с отключением электричества остаётся в семи регионах
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Зеленский также, как указывает ТАСС, подтвердил введение аварийных отключений электричества.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации.
В министерстве добавили, что цель удара достигнута, поражены все обозначенные 17 объектов.