Зеленский: наиболее сложная ситуация с отключением электричества остаётся в семи регионах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наиболее сложная ситуация в связи с отключением электроэнергии сложилась в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях страны.

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Зеленский также, как указывает ТАСС, подтвердил введение аварийных отключений электричества. Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации. В министерстве добавили, что цель удара достигнута, поражены все обозначенные 17 объектов.