В «Укрэнерго» заявили об аварийных отключениях электричества во всех областях Украины

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что аварийные отключения электроэнергии вводятся во всех регионах Украины.

«Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введён режим аварийных отключений», — написала компания в Telegram.

В НЭК добавили, что в первую очередь электричество будут подавать на объекты критической инфраструктуры, включая больницы и водоканалы.

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил поражение энергетических объектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Как сообщали украинские СМИ ранее, взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Николаеве, а также в Днепропетровской области и Виннице.

Кроме того, взрывы прозвучали во Львовской и Тернопольской областях.