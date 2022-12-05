В «Укрэнерго» заявили об аварийных отключениях электричества во всех областях Украины
- РИА Новости
«Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введён режим аварийных отключений», — написала компания в Telegram.
В НЭК добавили, что в первую очередь электричество будут подавать на объекты критической инфраструктуры, включая больницы и водоканалы.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил поражение энергетических объектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
Как сообщали украинские СМИ ранее, взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Николаеве, а также в Днепропетровской области и Виннице.
Кроме того, взрывы прозвучали во Львовской и Тернопольской областях.