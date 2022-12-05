Мэр Донецка заявил о гибели одного человека в результате обстрелов ВСУ

В результате обстрелов украинскими военными Донецка погиб один человек, ещё один мирный житель пострадал. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрелов Киевского района на пересечении улиц Артёма и Таманского проспекта погиб один мирный житель, один человек получил ранения», — написал он в Telegram.

Кулемзин добавил, что в результате обстрелов города в одном из домов на Университетской улице рухнул балкон.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны боевиков ВСУ возросло до девяти.