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Мэр Донецка заявил о гибели одного человека в результате обстрелов ВСУ

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В результате обстрелов украинскими военными Донецка погиб один человек, ещё один мирный житель пострадал. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка заявил о гибели одного человека в результате обстрелов ВСУ
  • AP

«В результате обстрелов Киевского района на пересечении улиц Артёма и Таманского проспекта погиб один мирный житель, один человек получил ранения», — написал он в Telegram.

Кулемзин добавил, что в результате обстрелов города в одном из домов на Университетской улице рухнул балкон.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны боевиков ВСУ возросло до девяти.

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