Число пострадавших в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ выросло до 24

Число пострадавших в результате обстрела Алчевска в ЛНР боевиками ВСУ из РСЗО HIMARS выросло до 24.

Об этом сообщает Луганскинформ со ссылкой на пресс-службу мэрии Алчевска.

«По состоянию на 13:00 количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска 5 декабря возросло до шести человек, 24 человека ранены», — говорится в заявлении.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны боевиков ВСУ возросло до девяти.