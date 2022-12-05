Лукашенко заявил об успешной борьбе с COVID-19 в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ни в одной стране мира так эффективно не справились с распространением COVID-19, как в Белоруссии.

Об этом он заявил, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

«Моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Белоруссии», — цитирует его БЕЛТА.

В июне сообщалось, что в Белоруссии разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян.