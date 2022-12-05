Министр обороны Литвы Анушаускас заявил о планах передать Киеву 155-миллиметровые снаряды

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас в своём Twitter заявил о планах передать Украине 155-миллиметровые снаряды для артиллерии.

«Литва отправит 155-миллиметровые боеприпасы для украинской артиллерии», — проинформировал глава литовского оборонного ведомства.

До этого Анушаускас заявлял о решении не передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые находятся на вооружении литовских вооружённых сил.

Он не называл причины такого решения, но отмечал, что при этом Литва решила поставить Киеву боеприпасы к гаубицам.

В сентябре в Минобороны Литвы сообщили о передаче Украине бронированных машин М113.