Белоруссия начнёт финансировать импортозамещение за счёт кредита России уже в 2022 году

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Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что белорусская сторона начнёт финансировать импортозамещение за счёт кредита России уже в 2022 году.
Белоруссия начнёт финансировать импортозамещение за счёт кредита России уже в 2022 году
  • РИА Новости

«Уже намечено порядка 15 проектов, сейчас идёт их конкретная отработка, чтобы заявляться в банк на финансирование. Мы надеемся, что уже с конца этого года мы уже сможем что-то начать финансировать», — цитирует его РИА Новости.

Селиверстов подчеркнул, что на проектах планируется зарабатывать, чтобы отдавать позднее заёмные средства.

Он также добавил, что данные проекты — «это и создание рабочих мест, и добавленная стоимость».

Ранее Селиверстов заявил, что 2023 году Белоруссия продолжит платить за российские энергоносители российскими рублями.

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