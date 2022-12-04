В Молдавии социалисты провели антиправительственную акцию протеста

Короткая ссылка
Партия социалистов Молдавии провела антиправительственную акцию протеста в городе Кагул.
В Молдавии социалисты провели антиправительственную акцию протеста
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политической силы.

«В Кагуле сегодня прошёл мирный митинг протеста против политики действующей власти, организованный Партией социалистов», — отметили в партии.

Уточняется, что протестующие высказались против неконтролируемого роста цен, против диктатуры Партии действия и солидарности, против беззакония, а также потребовали отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы.

Отмечается, что в митинге приняли участие сотни человек, в том числе депутаты, активисты, жители городов Кагул, Комрат, Вулканешты, Леова и Кантемир.

Ранее парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса ещё на 60 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить