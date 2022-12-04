В Молдавии социалисты провели антиправительственную акцию протеста

Партия социалистов Молдавии провела антиправительственную акцию протеста в городе Кагул.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политической силы.

«В Кагуле сегодня прошёл мирный митинг протеста против политики действующей власти, организованный Партией социалистов», — отметили в партии.

Уточняется, что протестующие высказались против неконтролируемого роста цен, против диктатуры Партии действия и солидарности, против беззакония, а также потребовали отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы.

Отмечается, что в митинге приняли участие сотни человек, в том числе депутаты, активисты, жители городов Кагул, Комрат, Вулканешты, Леова и Кантемир.

Ранее парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса ещё на 60 дней.