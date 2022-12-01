Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса

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Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса ещё на 60 дней.
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает ТАСС. 

«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова... продлить на 60-дневный срок с 6 декабря 2022 года», — говорится в постановлении.

Уточняется, что постановление было утверждено 55 голосами Партии действия и солидарности.

Оппозиция в знак протеста бойкотировала заседание во время голосования.

Ранее кабмин Молдавии одобрил идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике на 60 дней.

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