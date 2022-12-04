Путин посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит с официальным визитом Бишкек в Киргизии, где примет участие в саммите Евразийского экономического союза.

Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павла Зарубина.

Кроме того, на следующей неделе у российского лидера запланированы совещание с членами Совбеза, а также поздравление Героев Отечества в Большом Кремлёвском дворце.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) состоится в декабре.