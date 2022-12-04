Путин посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС на следующей неделе
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павла Зарубина.
Кроме того, на следующей неделе у российского лидера запланированы совещание с членами Совбеза, а также поздравление Героев Отечества в Большом Кремлёвском дворце.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) состоится в декабре.