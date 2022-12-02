Песков сообщил, что встреча Путина с новым составом СПЧ пройдёт в декабре

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) состоится в декабре, в данный момент идёт работа по подготовке этого мероприятия.
Песков сообщил, что встреча Путина с новым составом СПЧ пройдёт в декабре
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Да, действительно, такое мероприятие в декабре состоится», — сказал Песков.

Ранее член СПЧ Александр Брод рассказал ТАСС, что встречу планируют провести 7 декабря в онлайн-формате.

17 ноября Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека.

В частности, из состава исключены Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Игорь Каляпин и другие.

При этом военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц и ряд других новых членов были включены в Совет по правам человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить