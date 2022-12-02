Песков сообщил, что встреча Путина с новым составом СПЧ пройдёт в декабре

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) состоится в декабре, в данный момент идёт работа по подготовке этого мероприятия.

Об этом пишет ТАСС.

«Да, действительно, такое мероприятие в декабре состоится», — сказал Песков.

Ранее член СПЧ Александр Брод рассказал ТАСС, что встречу планируют провести 7 декабря в онлайн-формате.

17 ноября Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека.

В частности, из состава исключены Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Игорь Каляпин и другие.

При этом военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц и ряд других новых членов были включены в Совет по правам человека.