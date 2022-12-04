В Киеве и двух областях Украины продолжаются экстренные отключения электричества

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В Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях Украины продолжаются экстренные отключения электроэнергии, сообщили в украинской энергетической компании «ДТЭК».
В Киеве и двух областях Украины продолжаются экстренные отключения электричества
  • Gettyimages.ru

«В Киеве происходят экстренные отключения света», — приводит сообщение компании «ДТЭК «Киевские электросети» РИА Новости.

В компании констатировали неэффективность составленных ранее графиков стабилизационных отключений.

В ДТЭК «Одесские электросети» и «Днепровские электросети» также заявили об экстренных отключениях света.

1 декабря компания «ДТЭК» сообщила о взрывах на ряде предприятий энергетики Украины.

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