В Киеве и двух областях Украины продолжаются экстренные отключения электричества
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«В Киеве происходят экстренные отключения света», — приводит сообщение компании «ДТЭК «Киевские электросети» РИА Новости.
В компании констатировали неэффективность составленных ранее графиков стабилизационных отключений.
В ДТЭК «Одесские электросети» и «Днепровские электросети» также заявили об экстренных отключениях света.
1 декабря компания «ДТЭК» сообщила о взрывах на ряде предприятий энергетики Украины.