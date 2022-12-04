В Киеве и двух областях Украины продолжаются экстренные отключения электричества

В Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях Украины продолжаются экстренные отключения электроэнергии, сообщили в украинской энергетической компании «ДТЭК».

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