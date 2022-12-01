Компания ДТЭК сообщила о взрывах на украинских предприятиях энергетики

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Украинская компания ДТЭК сообщила о взрывах на ряде предприятий энергетики Украины.
Компания ДТЭК сообщила о взрывах на украинских предприятиях энергетики
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, специалисты начали устранять последствия взрывов. 

При этом степень повреждений оборудования и инфраструктуры удастся оценить позже.

30 ноября сообщалось, что экстренные отключения света продолжаются в Киеве и Одесской области. 

29 ноября власти Львовской и Черкасской областей Украины сообщили об аварийных отключениях света. Также сообщалось об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве.

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