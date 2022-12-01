Компания ДТЭК сообщила о взрывах на украинских предприятиях энергетики
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, специалисты начали устранять последствия взрывов.
При этом степень повреждений оборудования и инфраструктуры удастся оценить позже.
30 ноября сообщалось, что экстренные отключения света продолжаются в Киеве и Одесской области.
29 ноября власти Львовской и Черкасской областей Украины сообщили об аварийных отключениях света. Также сообщалось об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве.