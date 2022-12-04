Рогов заявил о двух волнах взрывов в украинском Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали две волны взрывов, после чего сработали сирены, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье громкая ночь! Сегодня около 22:57 прозвучала серия взрывов. После чего взвыла сирена. Вторая волна взрывов началась около 00:37», — сообщил он в Telegram.

Рогов предположил, что это были РСЗО, отрабатывающие удары по позициям ВСУ. По предварительным данным, целью была военная техника и склады боеприпасов.

Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах в Запорожье.

2 декабря Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в южной части пригорода Запорожья.