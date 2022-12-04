Рогов заявил о двух волнах взрывов в украинском Запорожье
«В Запорожье громкая ночь! Сегодня около 22:57 прозвучала серия взрывов. После чего взвыла сирена. Вторая волна взрывов началась около 00:37», — сообщил он в Telegram.
Рогов предположил, что это были РСЗО, отрабатывающие удары по позициям ВСУ. По предварительным данным, целью была военная техника и склады боеприпасов.
Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах в Запорожье.
2 декабря Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в южной части пригорода Запорожья.