Глава офиса Зеленского встретился с Викторией Нуланд в Киеве

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак встретился в Киеве с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсудил усиление давления на Россию, а также украинскую «формулу мира».
Глава офиса Зеленского встретился с Викторией Нуланд в Киеве
  • Legion-Media
  • © Ukraine Presidents Office

«Провёл встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом Соединённых Штатов в Украине Бриджит Бринк в Киеве», — написал Ермак в Telegram, сопроводив пост фотографией, на которой он обнимает Нуланд.

Он поблагодарил США и президента Джо Байдена в частности за поддержку Киева.

«Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой», — сказал Ермак.

По его словам, вместе с Нуланд они обсудили «проблематику увеличения санкционного давления» на Россию.

Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, Соединённые Штаты не будут определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинцев.

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