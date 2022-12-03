Экономист Рикардс: Украина рискует превратиться в «осколок между Киевом и Львовом»

Американский обозреватель, экономист Джеймс Рикардс в статье под заголовком «Извините, Россия побеждает в войне» для Daily Reckoning выразил мнение, что пока российские войска добиваются поставленных задач, Украина рискует превратиться в «осколок между Киевом и Львовом».

По его словам, если верить западным СМИ, Белому дому, Пентагону и официальным источникам в Британии, Франции, Германии, а также в штаб-квартирах ЕС и НАТО в Брюсселе, то создаётся впечатление, будто «Россия отступает, российские войска деморализованы», а «полная победа Украины — лишь вопрос времени».

Подобное повествование используется для обоснования увеличения финансовой помощи со стороны США и поставок оружия от стран — членов НАТО, подчеркнул он.

«Реальная ситуация на поле боя почти полностью расходится с этим повествованием», — констатировал Рикардс.

По его оценкам, российская сторона организовала «организованный отход к укрепрайонам», уступив ВСУ «открытую землю» в Херсонской области.

«Они отошли на восточный берег Днепра, позволив украинским войскам снова занять центр Херсона. Россия избежала боя за город, не имевший стратегической ценности, и в то же время сохранила контроль над речным движением с восточного берега. Россия рассматривала Херсон как нестратегический выступ», — пояснил аналитик.

При этом открытая местность, занятая ВСУ, станет полигоном для российской артиллерии, отмечает он.

Вместе с этим экс-советник ЦРУ напоминает, что почти все промышленные, технологические и природные ресурсы бывшей Украины находятся в Донбассе, который стал частью России.

«Между тем численность ВСУ значительно уменьшилась из-за высокого уровня потерь», — отмечает автор статьи.

Как считает Рикардс, когда у российских войск появится возможность воссоединиться с Приднестровьем, «российские стратегические цели будут завершены», а Украина «останется как осколок между Киевом и Львовом».

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог выразил мнение, что решение командования ВС России перевести войска на левый берег Днепра было «очень продуманным».