«Пул Первого»: Шойгу и Лукашенко обсуждают вопросы защиты территориальной целостности

Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске, в ходе которой обсуждают в том числе вопросы защиты территориальной целостности и боевой подготовки.

РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Вечером 3 декабря агентство БЕЛТА сообщило, что Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Позднее стало известно, что Шойгу и Лукашенко проведут встречу.