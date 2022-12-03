«Пул Первого»: Шойгу и Лукашенко обсуждают вопросы защиты территориальной целостности

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Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске, в ходе которой обсуждают в том числе вопросы защиты территориальной целостности и боевой подготовки.
«Пул Первого»: Шойгу и Лукашенко обсуждают вопросы защиты территориальной целостности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Вечером 3 декабря агентство БЕЛТА сообщило, что Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Позднее стало известно, что Шойгу и Лукашенко проведут встречу.

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