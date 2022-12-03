Румынская компания Transgaz сообщила о поставках газа в Молдавию
- Legion-Media
Как напоминает РИА Новости, газопровод был построен при финансовой поддержке ЕС. Его пропускная способность составляет 1,5 млрд кубометров в год.
«Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа в направлении Румыния — Молдавия. Номинально 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально», — рассказали в румынской компании.
О цене газа не сообщается.
1 декабря парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса ещё на 60 дней.