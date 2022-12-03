Румынская компания Transgaz сообщила о поставках газа в Молдавию

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Румыния начала подачу газа в Молдавию по трубопроводу Яссы — Унгены — Кишинёв. Об этом заявила пресс-служба компании Transgaz.
Румынская компания Transgaz сообщила о поставках газа в Молдавию
  • Legion-Media

Как напоминает РИА Новости, газопровод был построен при финансовой поддержке ЕС. Его пропускная способность составляет 1,5 млрд кубометров в год.

«Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа в направлении Румыния — Молдавия. Номинально 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально», — рассказали в румынской компании.

О цене газа не сообщается.

1 декабря парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса ещё на 60 дней.

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