Румынская компания Transgaz сообщила о поставках газа в Молдавию

Румыния начала подачу газа в Молдавию по трубопроводу Яссы — Унгены — Кишинёв. Об этом заявила пресс-служба компании Transgaz.

Как напоминает РИА Новости, газопровод был построен при финансовой поддержке ЕС. Его пропускная способность составляет 1,5 млрд кубометров в год.

«Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа в направлении Румыния — Молдавия. Номинально 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально», — рассказали в румынской компании.

О цене газа не сообщается.

1 декабря парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса ещё на 60 дней.