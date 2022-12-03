Рогов: ВСУ показательно уводят силы с Запорожья, но по ночам завозят туда технику
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«Получается, внешне они показывают, что вроде как всё выводят, с другой стороны, усиливают группировку по ночам», — передаёт его слова РИА Новости.
Рогов отметил, что ситуация «вызывает тревогу и доказывает, что Киев не намерен отступать от планов атаковать в Запорожском направлении».
К обострению ситуации, по его словам, могут привести ожидающиеся в регионе заморозки.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы при необходимости идти в наступление в регионе.