Разведчик спецназа рассказал о минимальных потерях российских ВС в зоне СВО
- РИА Новости
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«Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету. Артиллерию тоже корректировали исходя из тех моментов, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава», — рассказал солдат.
Он положительно охарактеризовал морально-психологическое состояние российских бойцов и отметил, что они рвутся вперёд.
При этом перед штурмом улиц или домов войска сначала «ровняют с землёй» убежище противника, рассказал разведчик.
Благодаря этому потери среди российских солдат удаётся минимизировать, подчеркнул он.
По данным на 21 сентября, потери ВС России в ходе спецоперации на Украине составили 5937 человек.