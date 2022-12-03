Разведчик спецназа рассказал о минимальных потерях российских ВС в зоне СВО

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Во время выполнения задач спецоперации на Украине продвижение российских войск могло быть медлительным, но грамотным и с минимальными потерями, сообщил РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловском (ЛНР).
Разведчик спецназа рассказал о минимальных потерях российских ВС в зоне СВО
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету. Артиллерию тоже корректировали исходя из тех моментов, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава», — рассказал солдат.

Он положительно охарактеризовал морально-психологическое состояние российских бойцов и отметил, что они рвутся вперёд.

При этом перед штурмом улиц или домов войска сначала «ровняют с землёй» убежище противника, рассказал разведчик.

Благодаря этому потери среди российских солдат удаётся минимизировать, подчеркнул он.

По данным на 21 сентября, потери ВС России в ходе спецоперации на Украине составили 5937 человек.

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