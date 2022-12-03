Песков сообщил о возможной встрече Путина и Лукашенко в декабре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко, возможно, проведут встречу в декабре.
- AP
- © Maxim Blinov
«Возможно мероприятие общее, оно сейчас согласовывается. Когда оно будет согласовано, мы сообщим», — цитирует его РИА Новости.
2 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»