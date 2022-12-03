Песков сообщил о возможной встрече Путина и Лукашенко в декабре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко, возможно, проведут встречу в декабре.

«Возможно мероприятие общее, оно сейчас согласовывается. Когда оно будет согласовано, мы сообщим», — цитирует его РИА Новости.

2 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре.