Песков сообщил о возможной встрече Путина и Лукашенко в декабре

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко, возможно, проведут встречу в декабре.
Песков сообщил о возможной встрече Путина и Лукашенко в декабре
  • AP
  • © Maxim Blinov

«Возможно мероприятие общее, оно сейчас согласовывается. Когда оно будет согласовано, мы сообщим», — цитирует его РИА Новости.

2 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре.

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