«Пул Первого»: Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора договорились провести встречу в декабре, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Пул Первого»: Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре
  • РИА Новости

«Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов», — пишет канал.

Утром 2 декабря президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор.

По информации Кремля, они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе проблематику развития связей в научной и образовательной сферах.

В конце ноября Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить «бюрократические торможения» в вопросах экономики.

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