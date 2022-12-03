В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 190 человек на различных направлениях за сутки

ВС России ликвидировали до 190 украинских военных на различных направлениях специальной военной операции за сутки, сообщили в российском Минобороны.

Уточняется, что на Купянском направлении потери ВСУ составили до 60 человек.

На Краснолиманском направлении ликвидировано более 30 украинских военных.

Что касается Донецкого направления, то там уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ.

На Южно-Донецком направлении зафиксировано более 40 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее в Минобороны сообщили, что районе Краматорска в ДНР поражено два пункта временной дислокации иностранных наёмников, воюющих на стороне Украины.

Также стало известно, что ВС России отразили атаки украинских военных на Южно-Донецком направлении.