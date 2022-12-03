В Минкультуры Украины опровергли передачу Киево-Печерской лавры в ведение ПЦУ
- РИА Новости
Ранее представитель ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на Православную церковь Украины.
«Речь не идёт о передаче. На самом деле состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в монастыре, который находится напротив территории Верхней лавры и входит в ведение заповедника», — приводит ТАСС слова Ткаченко.
2 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевские власти запретят деятельность религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с Россией.