В Минкультуры Украины опровергли передачу Киево-Печерской лавры в ведение ПЦУ

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Информация о передаче Киево-Печерской лавры в ведение поддерживаемой украинскими властями Православной церкви Украины (ПЦУ) не соответствует действительности. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
В Минкультуры Украины опровергли передачу Киево-Печерской лавры в ведение ПЦУ
  • РИА Новости

Ранее представитель ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на Православную церковь Украины.

«Речь не идёт о передаче. На самом деле состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в монастыре, который находится напротив территории Верхней лавры и входит в ведение заповедника», — приводит ТАСС слова Ткаченко.

2 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевские власти запретят деятельность религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с Россией.

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