Сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши прибыли в город Марганец Днепропетровской области для выявления сочувствующих России жителей населённого пункта.

Об этом сообщил источник РИА Новости из российских силовых структур по ссылкой на украинских военных.

«По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму», — сказал собеседник издания.

Уточняется, что основной задачей прибывших является проведение фильтрации и зачистки среди тех, кто оказывает «пособническую помощь России».

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко он сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.

Марочко рассказал, что скопление польских наёмников фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватова и на других направлениях.